Торговый робот

с обновлением 2020 года

Мониторинг счета

Чистая прибыль 71 775$ за год

Ссылка на мониторинг доступна после подписки

Преимущества

Авто торговля

Запустите робота и забудьте о нем, он сам будет открывать и закрывать сделки.

15 минут до первый прибыли

После запуска робота вы получите первую прибыль в течении 15 минут. 

Без убытков

Благодаря умной системе стоп лосса, робот не сделает вам убытков и не сольет депозит.

Версия 2020 года

Обновленная версия идеально подходит для текущей ситуации на рынке.

Отзывы

Егор Данченко

Два года ручной торговли и все безуспешно. На Форекс лучше использовать торговых роботов, недавно скачал FX Control пока идет в плюс, а там посмотрим...

Алексей Мелов

Давно увлекают форекс советниками и скажу что FX Control один из лучших на рынке. Простая стратегия, умные стопы, быстрая реакция на рынок, то что нужно!

Елена Штраух

Я не очень разбираюсь в компьютерах, но посмотрев видео инструкцию по установке робота я легко смогла его запустить, он уже принес 300$ прибыли.

Сергей Шумский

Бесплатный робот торгует лучше дорогих зарубежных разработок. Автор отвечает на все вопросы и помогает в настройках. Прибыль в пределах заявленной, спасибо!

Торговый робот

Обновление 2020 года

Авто торговля

Запустите робота и забудьте о нем, он сам будет открывать и закрывать сделки.

15 минут до прибыли

После запуска робота вы получите первую прибыль в течении 15 минут. 

Без убытков

Благодаря умной системе стоп лосса, робот не сделает вам убытков и не сольет депозит.

Версия 2020 года

Обновленная версия идеально подходит для текущей ситуации на рынке.

Мониторинг счета

Чистая прибыль 71 775$ за год

Ссылка доступна после подписки

Академия трейдинга

Почта: admin@fx-control.com|Телефон: +79972337777

Адрес: Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр 9

Политика конфиденциальности

Политика Конфиденциальности Владелец сайта fx-control.com (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуюсь сайтом, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт ! Собираемая информация Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта: - Прочая информация Использование информации Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя: - для внутреннего отчета - для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь - для улучшения качества продуктов сайта - для улучшения качества предоставления услуг - для решения различного рода споров - для формирования статистических данных Раскрытие информации Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя. Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя: - в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство Прочая информация Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Сайт fx-control.com является партнером и рекламным агентом брокера ФИНАМ-ФОРЕКС, который осуществляет свою деятельность по лицензии ЦБ РФ №177-02739-100000

Любые сигналы, мнения, предупреждения, оповещения, обещания и т.п. - это только предположения, основанные на нашем опыте. Любая форекс система имеет свои риски, вы должны помнить об этом.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Академия трейдинга

Почта: admin@fx-control.com|Телефон: +79972337777

Адрес: Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр 9

Сайт fx-control.com является партнером и рекламным агентом брокера ФИНАМ-ФОРЕКС, который осуществляет свою деятельность по лицензии ЦБ РФ №177-02739-100000

Любые сигналы, мнения, предупреждения, оповещения, обещания и т.п. - это только предположения, основанные на нашем опыте. Любая форекс система имеет свои риски, вы должны помнить об этом.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Политика конфиденциальности

Политика Конфиденциальности Владелец сайта fx-control.com (далее Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуюсь сайтом, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт ! Собираемая информация Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта: - Прочая информация Использование информации Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя: - для внутреннего отчета - для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь - для улучшения качества продуктов сайта - для улучшения качества предоставления услуг - для решения различного рода споров - для формирования статистических данных Раскрытие информации Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя. Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя: - в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство Прочая информация Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.

Политика конфиденциальности

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Редактируемый текст